Economia del token e analisi del prezzo di Solid (SOLID)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Solid (SOLID), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 59.83K Fornitura totale: $ 60.24K Fornitura circolante: $ 60.24K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 59.83K Massimo storico: $ 1.096 Minimo storico: $ 0.342748 Prezzo attuale: $ 0.99208