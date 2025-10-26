Prezzo di SolControl (SCTRL)
-0.04%
-3.71%
+41.16%
+41.16%
Il prezzo in tempo reale di SolControl (SCTRL) è $0.00044884. Nelle ultime 24 ore, SCTRL ha oscillato tra un minimo di $ 0.00039085 e un massimo di $ 0.00047985, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SCTRL è $ 0.00296632, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00016882.
In termini di performance a breve termine, SCTRL è variato del -0.04% nell'ultima ora, del -3.71% nelle 24 ore e del +41.16% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di SolControl è $ 451.98K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SCTRL è 1.01B, con una fornitura totale di 1011714374.29149. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 451.98K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di SolControl a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di SolControl in USD è stata di $ -0.0001864103.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di SolControl in USD è stata di $ -0.0002466661.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di SolControl in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-3.71%
|30 giorni
|$ -0.0001864103
|-41.53%
|60 giorni
|$ -0.0002466661
|-54.95%
|90 giorni
|$ 0
|--
The Biggest Reward Project on Solana
Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout
SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.
The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.
TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.
Quanto varrà SolControl (SCTRL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SolControl (SCTRL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SolControl.
Controlla subito la previsione del prezzo di SolControl!
Comprendere l'economia del token di SolControl (SCTRL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SCTRL!
