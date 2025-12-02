Economia del token e analisi del prezzo di Solarbeam (SOLAR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Solarbeam (SOLAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 36.17K $ 36.17K $ 36.17K Fornitura totale: $ 37.88M $ 37.88M $ 37.88M Fornitura circolante: $ 37.88M $ 37.88M $ 37.88M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 36.18K $ 36.18K $ 36.18K Massimo storico: $ 23.93 $ 23.93 $ 23.93 Minimo storico: $ 0.00095034 $ 0.00095034 $ 0.00095034 Prezzo attuale: $ 0.00096016 $ 0.00096016 $ 0.00096016