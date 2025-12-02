Economia del token e analisi del prezzo di solami (SOLAMI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per solami (SOLAMI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 144.87K $ 144.87K $ 144.87K Fornitura totale: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Fornitura circolante: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 144.87K $ 144.87K $ 144.87K Massimo storico: $ 0.00483002 $ 0.00483002 $ 0.00483002 Minimo storico: $ 0.00012081 $ 0.00012081 $ 0.00012081 Prezzo attuale: $ 0.00014694 $ 0.00014694 $ 0.00014694