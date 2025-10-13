Economia del token e analisi del prezzo di Skyops (SKYOPS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Skyops (SKYOPS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 22.61K $ 22.61K $ 22.61K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 67.26M $ 67.26M $ 67.26M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 33.62K $ 33.62K $ 33.62K Massimo storico: $ 0.00204963 $ 0.00204963 $ 0.00204963 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00033615 $ 0.00033615 $ 0.00033615