Economia del token e analisi del prezzo di SkyAI (SKYAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SkyAI (SKYAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M Massimo storico: $ 0.09237 $ 0.09237 $ 0.09237 Minimo storico: $ 0.01433298 $ 0.01433298 $ 0.01433298 Prezzo attuale: $ 0.01751447 $ 0.01751447 $ 0.01751447