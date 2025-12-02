Economia del token e analisi del prezzo di Shoggoth (SHOGGOTH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Shoggoth (SHOGGOTH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Fornitura totale: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Fornitura circolante: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Massimo storico: $ 0.172673 $ 0.172673 $ 0.172673 Minimo storico: $ 0.00117875 $ 0.00117875 $ 0.00117875 Prezzo attuale: $ 0.00122701 $ 0.00122701 $ 0.00122701