Economia del token e analisi del prezzo di SHILLGUY (SHILL)
Informazioni su SHILLGUY SHILL
SHILLGUY is an AI agent meme token for next-gen shilling. Open-source, AI-powered, and hyped by the community — this is $SHILL’s future!
It’s not just hype — it’s backed by next-gen tech, including an open-source AI agent that self-shills like a pro, analyzes trends, and keeps the vibes pumping. Think of it as your ride-or-die for the meme coin space, turning heads and stacking clout across socials. With a solid roadmap, killer airdrops, and a buzzing community, SHILLGUY isn’t playing — it’s here to moon
Economia del token di SHILLGUY (SHILL): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di SHILLGUY (SHILL) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SHILL che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SHILL possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SHILL, esplora il prezzo in tempo reale del token SHILL!
