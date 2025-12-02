Economia del token e analisi del prezzo di Send It (SENDIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Send It (SENDIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.22K $ 7.22K $ 7.22K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.22K $ 7.22K $ 7.22K Massimo storico: $ 0.0006059 $ 0.0006059 $ 0.0006059 Minimo storico: $ 0.0000070 $ 0.0000070 $ 0.0000070 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0