Economia del token e analisi del prezzo di SENATE (SENATE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SENATE (SENATE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 119.79K $ 119.79K $ 119.79K Fornitura totale: $ 163.29M $ 163.29M $ 163.29M Fornitura circolante: $ 137.53M $ 137.53M $ 137.53M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 142.22K $ 142.22K $ 142.22K Massimo storico: $ 5.85 $ 5.85 $ 5.85 Minimo storico: $ 0.00071714 $ 0.00071714 $ 0.00071714 Prezzo attuale: $ 0.00087098 $ 0.00087098 $ 0.00087098