Economia del token e analisi del prezzo di ROY (ROY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ROY (ROY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Fornitura totale: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Fornitura circolante: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Massimo storico: $ 0.00608046 $ 0.00608046 $ 0.00608046 Minimo storico: $ 0.00048689 $ 0.00048689 $ 0.00048689 Prezzo attuale: $ 0.00149933 $ 0.00149933 $ 0.00149933