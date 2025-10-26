Il prezzo in tempo reale di Robotexon oggi è 0.00365392 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ROX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ROX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Robotexon oggi è 0.00365392 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ROX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ROX su MEXC ora.

$0.00365392
$0.00365392
+19.90%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Robotexon (ROX)
Informazioni sui prezzi di Robotexon (ROX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00301985
$ 0.00301985
Min sulle 24h
$ 0.00365114
$ 0.00365114
Max sulle 24h

$ 0.00301985
$ 0.00301985

$ 0.00365114
$ 0.00365114

$ 0.03880303
$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126

+0.57%

+19.95%

+9.88%

+9.88%

Il prezzo in tempo reale di Robotexon (ROX) è $0.00365392. Nelle ultime 24 ore, ROX ha oscillato tra un minimo di $ 0.00301985 e un massimo di $ 0.00365114, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ROX è $ 0.03880303, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00291126.

In termini di performance a breve termine, ROX è variato del +0.57% nell'ultima ora, del +19.95% nelle 24 ore e del +9.88% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Robotexon (ROX)

$ 255.78K
$ 255.78K

--
----

$ 365.39K
$ 365.39K

70.00M
70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Robotexon è $ 255.78K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ROX è 70.00M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 365.39K.

Cronologia dei prezzi di Robotexon (ROX) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Robotexon a USD è stata $ +0.00060762.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Robotexon in USD è stata di $ -0.0020410647.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Robotexon in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Robotexon in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00060762+19.95%
30 giorni$ -0.0020410647-55.85%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Robotexon (ROX)

Previsione del prezzo di Robotexon (USD)

Quanto varrà Robotexon (ROX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Robotexon (ROX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Robotexon.

Controlla subito la previsione del prezzo di Robotexon!

ROX in valute locali

Economia del token di Robotexon (ROX)

Comprendere l'economia del token di Robotexon (ROX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ROX!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Robotexon (ROX)

Quanto vale oggi Robotexon (ROX)?
Il prezzo in tempo reale di ROX in USD è 0.00365392 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ROX in USD?
Il prezzo attuale di ROX in USD è $ 0.00365392. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Robotexon?
La capitalizzazione di mercato per ROX è $ 255.78K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ROX?
La fornitura circolante di ROX è 70.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ROX?
ROX ha raggiunto un prezzo ATH di 0.03880303 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ROX?
ROX ha visto un prezzo ATL di 0.00291126 USD.
Qual è il volume di trading di ROX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ROX è -- USD.
ROX salirà quest'anno?
ROX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ROX per un'analisi più approfondita.
