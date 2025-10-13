Economia del token e analisi del prezzo di RingDAO (RING)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RingDAO (RING), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.06M Fornitura totale: $ 2.10B Fornitura circolante: $ 1.69B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.55M Massimo storico: $ 0.30361 Minimo storico: $ 0.00086953 Prezzo attuale: $ 0.00123302