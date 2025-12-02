Economia del token e analisi del prezzo di Ridotto (RDT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ridotto (RDT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 906.03K $ 906.03K $ 906.03K Fornitura totale: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Fornitura circolante: $ 314.76M $ 314.76M $ 314.76M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Massimo storico: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Minimo storico: $ 0.00208362 $ 0.00208362 $ 0.00208362 Prezzo attuale: $ 0.00287799 $ 0.00287799 $ 0.00287799