Economia del token e analisi del prezzo di Reply (REPLY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Reply (REPLY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 28.42K $ 28.42K $ 28.42K Fornitura totale: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Fornitura circolante: $ 96.68B $ 96.68B $ 96.68B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 29.40K $ 29.40K $ 29.40K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0