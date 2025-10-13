Economia del token e analisi del prezzo di RefundYourSOL (RYS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RefundYourSOL (RYS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Fornitura totale: $ 970.72M $ 970.72M $ 970.72M Fornitura circolante: $ 970.72M $ 970.72M $ 970.72M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Massimo storico: $ 0.00336875 $ 0.00336875 $ 0.00336875 Minimo storico: $ 0.00006717 $ 0.00006717 $ 0.00006717 Prezzo attuale: $ 0.00137413 $ 0.00137413 $ 0.00137413