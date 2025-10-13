Economia del token e analisi del prezzo di real fast (SPEED)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per real fast (SPEED), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 411.55K $ 411.55K $ 411.55K Fornitura totale: $ 733.27M $ 733.27M $ 733.27M Fornitura circolante: $ 733.27M $ 733.27M $ 733.27M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 411.55K $ 411.55K $ 411.55K Massimo storico: $ 0.03378043 $ 0.03378043 $ 0.03378043 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00056128 $ 0.00056128 $ 0.00056128