Economia del token e analisi del prezzo di PumpMeme (PM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PumpMeme (PM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 25.57M $ 25.57M $ 25.57M Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 111.18M $ 111.18M $ 111.18M Massimo storico: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minimo storico: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Prezzo attuale: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11