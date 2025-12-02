Economia del token e analisi del prezzo di Public Mint (MINT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Public Mint (MINT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 17.12K $ 17.12K $ 17.12K Fornitura totale: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Fornitura circolante: $ 106.53M $ 106.53M $ 106.53M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 40.18K $ 40.18K $ 40.18K Massimo storico: $ 3.36 $ 3.36 $ 3.36 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00016072 $ 0.00016072 $ 0.00016072