Economia del token e analisi del prezzo di POKI (POKI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per POKI (POKI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 9.12K $ 9.12K $ 9.12K Fornitura totale: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Fornitura circolante: $ 984.05M $ 984.05M $ 984.05M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 9.27K $ 9.27K $ 9.27K Massimo storico: $ 0.00106015 $ 0.00106015 $ 0.00106015 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0