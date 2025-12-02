Economia del token e analisi del prezzo di Plan Bee (PLANB)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Plan Bee (PLANB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 55.37K $ 55.37K $ 55.37K Fornitura totale: $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M Fornitura circolante: $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 55.37K $ 55.37K $ 55.37K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0