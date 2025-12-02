Economia del token e analisi del prezzo di PIGEONS (PIGEONS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PIGEONS (PIGEONS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 727.10K $ 727.10K $ 727.10K Fornitura totale: $ 321.00M $ 321.00M $ 321.00M Fornitura circolante: $ 318.82M $ 318.82M $ 318.82M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 732.07K $ 732.07K $ 732.07K Massimo storico: $ 0.00553629 $ 0.00553629 $ 0.00553629 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00228101 $ 0.00228101 $ 0.00228101