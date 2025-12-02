Economia del token e analisi del prezzo di Photon (PHOTON)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Photon (PHOTON), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 138.69K $ 138.69K $ 138.69K Fornitura totale: $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Fornitura circolante: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 694.14K $ 694.14K $ 694.14K Massimo storico: $ 0.679355 $ 0.679355 $ 0.679355 Minimo storico: $ 0.03011794 $ 0.03011794 $ 0.03011794 Prezzo attuale: $ 0.077406 $ 0.077406 $ 0.077406