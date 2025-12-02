Economia del token e analisi del prezzo di Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Paimon Cursor SPV Token (CRSR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura totale: $ 2.86K $ 2.86K $ 2.86K Fornitura circolante: $ 2.86K $ 2.86K $ 2.86K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Massimo storico: $ 353.83 $ 353.83 $ 353.83 Minimo storico: $ 338.32 $ 338.32 $ 338.32 Prezzo attuale: $ 350.24 $ 350.24 $ 350.24