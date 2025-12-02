Economia del token e analisi del prezzo di Ozapay (OZA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ozapay (OZA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 23.58M $ 23.58M $ 23.58M Fornitura totale: $ 996.89M $ 996.89M $ 996.89M Fornitura circolante: $ 759.59M $ 759.59M $ 759.59M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 30.94M $ 30.94M $ 30.94M Massimo storico: $ 0.04616339 $ 0.04616339 $ 0.04616339 Minimo storico: $ 0.01547411 $ 0.01547411 $ 0.01547411 Prezzo attuale: $ 0.03103677 $ 0.03103677 $ 0.03103677