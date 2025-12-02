Economia del token e analisi del prezzo di OSCAR (OSCAR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per OSCAR (OSCAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Fornitura totale: $ 892.59M $ 892.59M $ 892.59M Fornitura circolante: $ 892.59M $ 892.59M $ 892.59M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Massimo storico: $ 0.02294087 $ 0.02294087 $ 0.02294087 Minimo storico: $ 0.00116538 $ 0.00116538 $ 0.00116538 Prezzo attuale: $ 0.00128517 $ 0.00128517 $ 0.00128517