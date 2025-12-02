Economia del token e analisi del prezzo di Orgo (ORGO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Orgo (ORGO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Fornitura totale: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Fornitura circolante: $ 499.99M $ 499.99M $ 499.99M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Massimo storico: $ 0.01540746 $ 0.01540746 $ 0.01540746 Minimo storico: $ 0.00115957 $ 0.00115957 $ 0.00115957 Prezzo attuale: $ 0.00420476 $ 0.00420476 $ 0.00420476