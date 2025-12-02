Economia del token e analisi del prezzo di ORCIB (PALMO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ORCIB (PALMO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 19.22M $ 19.22M $ 19.22M Fornitura totale: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B Fornitura circolante: $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 23.68M $ 23.68M $ 23.68M Massimo storico: $ 0.043821 $ 0.043821 $ 0.043821 Minimo storico: $ 0.00680408 $ 0.00680408 $ 0.00680408 Prezzo attuale: $ 0.00757633 $ 0.00757633 $ 0.00757633