Economia del token e analisi del prezzo di Orcasm (ORCASM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Orcasm (ORCASM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 14.73K $ 14.73K $ 14.73K Fornitura totale: $ 831.69M $ 831.69M $ 831.69M Fornitura circolante: $ 831.69M $ 831.69M $ 831.69M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 14.73K $ 14.73K $ 14.73K Massimo storico: $ 0.00140093 $ 0.00140093 $ 0.00140093 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0