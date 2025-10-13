Economia del token e analisi del prezzo di Orbitt Token (ORBT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Orbitt Token (ORBT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.70M Fornitura totale: $ 20.00M Fornitura circolante: $ 14.94M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.27M Massimo storico: $ 0.694947 Minimo storico: $ 0.00138494 Prezzo attuale: $ 0.113633