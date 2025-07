Scopri informazioni chiave su Opium (OPIUM), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.

Informazioni su Opium OPIUM

Opium is a decentralized derivative protocol.

It offers two products: USDT de-pegging insurance and a fixed interest rate investment product.

Sito web ufficiale: https://www.opium.network/