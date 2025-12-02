Economia del token e analisi del prezzo di Onocoy Token (ONO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Onocoy Token (ONO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 11.88M $ 11.88M $ 11.88M Fornitura totale: $ 809.59M $ 809.59M $ 809.59M Fornitura circolante: $ 406.43M $ 406.43M $ 406.43M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 23.66M $ 23.66M $ 23.66M Massimo storico: $ 0.084078 $ 0.084078 $ 0.084078 Minimo storico: $ 0.01903203 $ 0.01903203 $ 0.01903203 Prezzo attuale: $ 0.02921555 $ 0.02921555 $ 0.02921555