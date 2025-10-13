Economia del token di OnlyBruvs (BRUVS)
Economia del token e analisi del prezzo di OnlyBruvs (BRUVS)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per OnlyBruvs (BRUVS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su OnlyBruvs BRUVS
HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout “HODL” into their phone. The louder the shout, the more time they get. It’s a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture.
The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers.
Economia del token di OnlyBruvs (BRUVS): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di OnlyBruvs (BRUVS) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BRUVS che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BRUVS possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BRUVS, esplora il prezzo in tempo reale del token BRUVS!
