Economia del token e analisi del prezzo di OneRing (RING)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per OneRing (RING), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 58.82K $ 58.82K $ 58.82K Fornitura totale: $ 94.75M $ 94.75M $ 94.75M Fornitura circolante: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 819.02K $ 819.02K $ 819.02K Massimo storico: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 Minimo storico: $ 0.00215211 $ 0.00215211 $ 0.00215211 Prezzo attuale: $ 0.00869758 $ 0.00869758 $ 0.00869758