Economia del token e analisi del prezzo di Omnia Protocol (OMNIA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Omnia Protocol (OMNIA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 187.80K Fornitura totale: $ 98.40M Fornitura circolante: $ 38.57M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 479.12K Massimo storico: $ 0.724005 Minimo storico: $ 0.00100478 Prezzo attuale: $ 0.0048689