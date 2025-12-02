Economia del token e analisi del prezzo di nose (NOSE)

Capitalizzazione di mercato: $ 4.85K $ 4.85K $ 4.85K Fornitura totale: $ 997.86M $ 997.86M $ 997.86M Fornitura circolante: $ 997.86M $ 997.86M $ 997.86M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.85K $ 4.85K $ 4.85K Massimo storico: $ 0.00048881 $ 0.00048881 $ 0.00048881 Minimo storico: $ 0.00000483 $ 0.00000483 $ 0.00000483 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0