Il prezzo in tempo reale di Nirvana ANA oggi è 4.26 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ANA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ANA su MEXC ora.

Prezzo di Nirvana ANA (ANA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ANA:

$4.26
$4.26$4.26
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Nirvana ANA (ANA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:57:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Nirvana ANA (ANA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 4.24
$ 4.24$ 4.24
Min sulle 24h
$ 4.26
$ 4.26$ 4.26
Max sulle 24h

$ 4.24
$ 4.24$ 4.24

$ 4.26
$ 4.26$ 4.26

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

+0.01%

+0.04%

-3.43%

-3.43%

Il prezzo in tempo reale di Nirvana ANA (ANA) è $4.26. Nelle ultime 24 ore, ANA ha oscillato tra un minimo di $ 4.24 e un massimo di $ 4.26, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ANA è $ 5.22, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 3.9.

In termini di performance a breve termine, ANA è variato del +0.01% nell'ultima ora, del +0.04% nelle 24 ore e del -3.43% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Nirvana ANA (ANA)

$ 32.57M
$ 32.57M$ 32.57M

--
----

$ 32.57M
$ 32.57M$ 32.57M

7.65M
7.65M 7.65M

7,649,970.69439
7,649,970.69439 7,649,970.69439

L'attuale capitalizzazione di mercato di Nirvana ANA è $ 32.57M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ANA è 7.65M, con una fornitura totale di 7649970.69439. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 32.57M.

Cronologia dei prezzi di Nirvana ANA (ANA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Nirvana ANA a USD è stata $ +0.00191484.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Nirvana ANA in USD è stata di $ -0.2418512760.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Nirvana ANA in USD è stata di $ -0.0893543520.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Nirvana ANA in USD è stata di $ -0.163752096635594.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00191484+0.04%
30 giorni$ -0.2418512760-5.67%
60 giorni$ -0.0893543520-2.09%
90 giorni$ -0.163752096635594-3.70%

Che cos'è Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Nirvana ANA (USD)

Quanto varrà Nirvana ANA (ANA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Nirvana ANA (ANA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Nirvana ANA.

Controlla subito la previsione del prezzo di Nirvana ANA!

ANA in valute locali

Economia del token di Nirvana ANA (ANA)

Comprendere l'economia del token di Nirvana ANA (ANA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ANA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Nirvana ANA (ANA)

Quanto vale oggi Nirvana ANA (ANA)?
Il prezzo in tempo reale di ANA in USD è 4.26 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ANA in USD?
Il prezzo attuale di ANA in USD è $ 4.26. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Nirvana ANA?
La capitalizzazione di mercato per ANA è $ 32.57M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ANA?
La fornitura circolante di ANA è 7.65M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ANA?
ANA ha raggiunto un prezzo ATH di 5.22 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ANA?
ANA ha visto un prezzo ATL di 3.9 USD.
Qual è il volume di trading di ANA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ANA è -- USD.
ANA salirà quest'anno?
ANA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ANA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:57:48 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Nirvana ANA (ANA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

