Economia del token e analisi del prezzo di Neza (SN99)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Neza (SN99), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 997.78K $ 997.78K $ 997.78K Fornitura totale: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Fornitura circolante: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 997.78K $ 997.78K $ 997.78K Massimo storico: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Minimo storico: $ 0.422352 $ 0.422352 $ 0.422352 Prezzo attuale: $ 0.643386 $ 0.643386 $ 0.643386