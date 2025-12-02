Economia del token e analisi del prezzo di Nexora (NEX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Nexora (NEX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.33M $ 8.33M $ 8.33M Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 56.00M $ 56.00M $ 56.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 14.87M $ 14.87M $ 14.87M Massimo storico: $ 0.405217 $ 0.405217 $ 0.405217 Minimo storico: $ 0.147171 $ 0.147171 $ 0.147171 Prezzo attuale: $ 0.148852 $ 0.148852 $ 0.148852