Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per naiive (NAIIVE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su naiive NAIIVE
$NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ.
CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet.
The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats.
Strong community and leaded by legend bull_bnb
Economia del token di naiive (NAIIVE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di naiive (NAIIVE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token NAIIVE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token NAIIVE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di NAIIVE, esplora il prezzo in tempo reale del token NAIIVE!
