Economia del token e analisi del prezzo di naiive (NAIIVE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per naiive (NAIIVE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 295.85K $ 295.85K $ 295.85K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 295.85K $ 295.85K $ 295.85K Massimo storico: $ 0.00263326 $ 0.00263326 $ 0.00263326 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0002978 $ 0.0002978 $ 0.0002978