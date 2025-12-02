Economia del token e analisi del prezzo di MPOOL (MULT POOL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MPOOL (MULT POOL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 468.72K Fornitura totale: $ 89.12M Fornitura circolante: $ 89.12M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 468.72K Massimo storico: $ 0.00536684 Minimo storico: $ 0.00187809 Prezzo attuale: $ 0.00525935