Economia del token e analisi del prezzo di MOTO (MOTO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MOTO (MOTO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 499.23K $ 499.23K $ 499.23K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 499.23K $ 499.23K $ 499.23K Massimo storico: $ 0.00592703 $ 0.00592703 $ 0.00592703 Minimo storico: $ 0.00025446 $ 0.00025446 $ 0.00025446 Prezzo attuale: $ 0.00049747 $ 0.00049747 $ 0.00049747