Economia del token e analisi del prezzo di Moonsama (SAMA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Moonsama (SAMA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Massimo storico: $ 0.072871 $ 0.072871 $ 0.072871 Minimo storico: $ 0.00160308 $ 0.00160308 $ 0.00160308 Prezzo attuale: $ 0.00163201 $ 0.00163201 $ 0.00163201