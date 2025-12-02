Economia del token e analisi del prezzo di Mooncoin (MOONCOIN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mooncoin (MOONCOIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 18.49K $ 18.49K $ 18.49K Fornitura totale: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Fornitura circolante: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 18.49K $ 18.49K $ 18.49K Massimo storico: $ 0.00514511 $ 0.00514511 $ 0.00514511 Minimo storico: $ 0.00001628 $ 0.00001628 $ 0.00001628 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0