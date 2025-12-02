Economia del token e analisi del prezzo di Moon Rocks (MROCKS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Moon Rocks (MROCKS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Massimo storico: $ 0.00798221 $ 0.00798221 $ 0.00798221 Minimo storico: $ 0.00065465 $ 0.00065465 $ 0.00065465 Prezzo attuale: $ 0.0022808 $ 0.0022808 $ 0.0022808