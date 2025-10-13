Economia del token e analisi del prezzo di Moolahverse (MLH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Moolahverse (MLH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 394.48K $ 394.48K $ 394.48K Fornitura totale: $ 906.03M $ 906.03M $ 906.03M Fornitura circolante: $ 265.77M $ 265.77M $ 265.77M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Massimo storico: $ 0.00561248 $ 0.00561248 $ 0.00561248 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00148428 $ 0.00148428 $ 0.00148428