Economia del token e analisi del prezzo di Mintra (MINT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mintra (MINT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 106.72K $ 106.72K $ 106.72K Fornitura totale: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Fornitura circolante: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 106.72K $ 106.72K $ 106.72K Massimo storico: $ 0.00898646 $ 0.00898646 $ 0.00898646 Minimo storico: $ 0.00003479 $ 0.00003479 $ 0.00003479 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0