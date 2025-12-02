Economia del token e analisi del prezzo di MIA (MIA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MIA (MIA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 14.41M Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 548.32M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 26.27M Massimo storico: $ 0.186648 Minimo storico: $ 0.02493879 Prezzo attuale: $ 0.02639078