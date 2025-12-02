Economia del token e analisi del prezzo di Metaverse Face (MEFA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Metaverse Face (MEFA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 205.70K $ 205.70K $ 205.70K Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 9.50B $ 9.50B $ 9.50B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 216.42K $ 216.42K $ 216.42K Massimo storico: $ 0.00148951 $ 0.00148951 $ 0.00148951 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0