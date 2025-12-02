Economia del token e analisi del prezzo di MetalCore (MCG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MetalCore (MCG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Fornitura totale: $ 414.60M $ 414.60M $ 414.60M Fornitura circolante: $ 414.60M $ 414.60M $ 414.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Massimo storico: $ 0.02813719 $ 0.02813719 $ 0.02813719 Minimo storico: $ 0.00003366 $ 0.00003366 $ 0.00003366 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0